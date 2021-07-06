'Bakireyim ve hamileyim' Bahar Candan kendini okşadığı videoyu yayınladı! İfşa sonrası sosyal medyanın beyni yandı!

Bahar Candan 'bakireyim ve hamileyim' dedi sosyal medyanın beyni yandı! İşte Benim Stilim'in skandallar kraliçesinden olay paylaşım geldi. Geçtiğimiz haftalarda yalnızlıktan şikayet eden sosyal medya fenomeni Bahar Candan şu sıralar tatil yapıyor. Son olarak hamilelik testini paylaşan ve 'Bakireyim ve hamileyim, biri bunun açıklamasını yapabilir mi çıldıracağım' diyen Bahar Candan gündeme bomba gibi düştü.

Katıldığı moda programlarıyla adını duyuran Bahar Candan'ın kişisel Instagram hesabında 'story' şeklinde yaptığı paylaşım, sosyal medyada gündem oldu.

Gebelik testinin fotoğrafını paylaşarak "Bakireyim ve hamileyim. Biri bunun açıklamasını yapabilir mi? Çıldıracağım" diye yazan Candan, bir sonraki paylaşımında da "Allah isteyen herkese nasip etsin, şoktayım" ifadesini kullandı.