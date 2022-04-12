RAMAZAN İMSAKİYE
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Bahar Öztan son haliyle büyüledi! Minili pozu yorum yağmuruna tutuldu: "Gençlik iksirini bulmuş gibi"

Bahar Öztan son haliyle büyüledi! Minili pozu yorum yağmuruna tutuldu: "Gençlik iksirini bulmuş gibi"
12.04.2022 12:11

OTOMATİK OYNAT

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Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan minilerini çekip poz verdi! Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle bir döneme damga vuran Bahar Öztan, gözlerden uzak bir yaşam tercih ederek uzun süre ekranlarda yer almadı. Öztan son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Bir fan sayfasının paylaşımını kendi hesabına taşıyan Yeşilçam oyuncusunun son halini görenler ise hayran kalarak "20'liklere taş çıkarır", "Gençlik iksirini bulmuş gibi" yorumlarında bulundu. İşte Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan Bahar Öztan'ın renkli minisiyle yaptığı o paylaşım...

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