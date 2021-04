Bahar Candan hayranı sandı saldırgan çıktı: Yüzüne 10 dikiş atıldı

Geçtiğimiz hafta Uludağ’da saldırıya uğrayıp hastanelik olan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, olayın ardından önceki gün ilk kez Nişantaşı’nda görüntülendi. Gözünün altındaki morlukların henüz geçmediği görülen fenomen, tanımadığı biri tarafından saldırıya uğradığını söyledi.

Geçtiğimiz hafta Uludağ'da saldırıya uğrayıp hastanelik olan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, olayın ardından önceki gün ilk kez Nişantaşı'nda görüntülendi.

Gözünün altındaki morlukların henüz geçmediği görülen fenomen, tanımadığı biri tarafından saldırıya uğradığını söyledi.

Yüzüne tam 10 dikiş atılan Bahar Candan, şunları söyledi:

"Gündüz fotoğraf çektirdi kayak yaparken, akşam da böyle bir olay yaşadım. Beni sevmeyen birinin gelip bana vuracağını hayal etmemiştim.

Bu hepimizin başına gelebilir, her an her kadın sokağa çıktığında bir saldırganın saldırısına uğrayabilir."