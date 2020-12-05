Bahar Candan estetikli değişimiyle gündemde! İşte estetiğe doymayan Bahar Candan'ın son hali...

'İşte Benim Stilim' yarışmasının ikinci sezonunda yarışan ve Nihal Candan'ın kardeşi olarak programa dahil olan şimdilerde ise 'Doya Doya Moda' adlı moda programında boy gösteren Bahar Candan, değişimiyle gündeme gelmeye devam ediyor. 42 beden üstü yarışmacıların katılabildiği Doya Doya Moda için kilo alan Bahar Candan şimdiden girdiği polemiklerle dikkat çekmeye başarıyor. Son olarak saçlarını sarıya boyatması ve aldığı kilolarla adından söz ettiren Candan, bu kez dudaklarındaki değişiklikle dikkat çekti.