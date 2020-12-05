Haberler Video Magazin Videoları Bahar Candan estetikli değişimiyle gündemde! İşte estetiğe doymayan Bahar Candan'ın son hali...

Bahar Candan estetikli değişimiyle gündemde! İşte estetiğe doymayan Bahar Candan'ın son hali...

Bahar Candan estetikli değişimiyle gündemde! İşte estetiğe doymayan Bahar Candan'ın son hali...
05.12.2020 17:43
Ana Sayfa 00:51
Dünyadaki en zengin Türk oldu!
Ana Sayfa 03:03
GTA 6 ne zaman çıkacak? Devasa...
Ana Sayfa 02:01
Antalya son dakika deprem
Ana Sayfa 02:22
ATV'nin fenomen dizisi...
Ana Sayfa 00:19
Yasağı ihlal edenler polis...
Ana Sayfa 01:37
Turgut Kıran'a son veda!...
Ana Sayfa 00:53
Gizlice çekiyorus
Ana Sayfa 01:49
"Türk SİHA'ları devletler için...
Ana Sayfa 00:47
Yok böyle bir anne! Doğan...
Ana Sayfa 01:05
Koçaryan'dan 'Türkiye'...
Ana Sayfa 03:52
PKK Elebaşı Karayılan'ın...
Ana Sayfa 07:32
Hercai 50. bölümde büyük...

'İşte Benim Stilim' yarışmasının ikinci sezonunda yarışan ve Nihal Candan'ın kardeşi olarak programa dahil olan şimdilerde ise 'Doya Doya Moda' adlı moda programında boy gösteren Bahar Candan, değişimiyle gündeme gelmeye devam ediyor. 42 beden üstü yarışmacıların katılabildiği Doya Doya Moda için kilo alan Bahar Candan şimdiden girdiği polemiklerle dikkat çekmeye başarıyor. Son olarak saçlarını sarıya boyatması ve aldığı kilolarla adından söz ettiren Candan, bu kez dudaklarındaki değişiklikle dikkat çekti.


Magazin Videoları