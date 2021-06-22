Bade İşçil'den Büyükada'daki çöp yığınlarına tepki: "Yolda yürünecek gibi değil!"

CHP'li belediyelerdeki çöp krizi son olarak kendini Büyükada'da gösterdi.Çevreye duyarlılığıyla bilinen ünlü oyuncu Bade İşçil, İstanbul Büyükada'da yaşayan annesi Kadriye Gündüz'ün yanına gitti. Adanın her köşe başında çöplerin biriktiğini ve toplanmadığını gören oyuncu Bade İşçil, o anların görüntüsünü Instagram hesabından yayınladı. Belediyeye tepki gösteren İşçil, "Ama bu güzelliklere bu görüntüler yakışmamış. Yazık, 'Burada bugün grev mi var?' dedim ama insanlar, 'Yok belediyede çöp toplayacak adam yokmuş, ondan' diyor. Belli bu sene denize girilmeyecek adalarda, ama yolda da yürünecek gibi değil" açıklamasında bulundu. Ünlü oyuncu paylaşımında, İBB Başkanı İmamoğlu'nu da etiketledi. Ada'da yaşayan vatandaşlar da duruma "Belediye hiç bir hizmet sunmuyor. Geçen seneden beri her yer çöp kokuyor. Güzelim adalarda resmen rezalet yaşanıyor" diyerek tepki gösterdi.

Çevreye duyarlılığıyla bilinen ünlü oyuncu Bade İşçil, İstanbul Büyükada'da yaşayan annesi Kadriye Gündüz'ün yanına gitti.

Her anını sosyal medya hesabından paylaşan 37 yaşındaki oyuncu, adanın her köşe başında çöplerin biriktiğini ve toplanmadığını görünce isyan etti.

"BURADA BUGÜN GREV Mİ VAR?"

Biriken çöplerin fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan İşçil, "Ama bu güzelliklere bu görüntüler yakışmamış. Yazık, 'Burada bugün grev mi var?' dedim ama insanlar, 'Yok belediyede çöp toplayacak adam yokmuş, ondan' diyor. Belli bu sene denize girilmeyecek adalarda, ama yolda da yürünecek gibi değil" açıklamasında bulundu.

Çevreye duyarlılığıyla bilinen ünlü oyuncu paylaşımına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da etiketledi.

ADA SAKİNLERİ DE TEPKİLİ!

Bade İşçil'in bu mesajına Ada'da yaşayan birçok vatandaş da sosyal medyadan, "Belediye hiç bir hizmet sunmuyor. Geçen seneden beri her yer çöp kokuyor. Güzelim adalarda resmen rezalet yaşanıyor" diyerek tepki gösterdi.