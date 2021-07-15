Bade İşçil, yeşil bikinisiyle plajı yaktı kavurdu!

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Bade İşçil, yaz aylarının gelmesi ile soluğu Bordum'da aldı. Sezonu Yalıkavak'ta açan ünlü oyuncu, tatilde verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Yeşil bikinisi ile plajın yıldızı olan İşçil, o anlara ait kareleri sosyal medya hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi. Instagram sayfasında paylaşımda bulunan İşçil, adeta sosyal medyayı salaldı. Fit hali ile dikkat çeken bir çocuk annesi Bade İşçil'e takipçileri iltifat yağdırdı. İşte Bade İşçil'in o paylaşımı...