Bade İşçil: Ben âşık olduktan sonra, fakirmiş filan fark etmez

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan güzel oyuncu Bade İşçil, "Siz fakir biriyle ilişki yaşar mısınız?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. İşçil'in cevabına sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi. İşte Bade İşçil'in o açıklaması...
Basın mensuplarının sorularını cevaplayan güzel oyuncu Bade İşçil, "Siz fakir biriyle ilişki yaşar mısınız?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. İşçil'in cevabına sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi. İşte Bade İşçil'in o açıklaması...
İşçil, muhabirlerin "Siz fakir biriyle ilişki yaşar mısınız?" sorusuna şu cevabı verdi:
"Ben âşık olduktan sonra, fakirmiş filan fark etmez. Ama hayatımda fakir de yok zengin de. Gönlüme göresini bulamadım. Olursa seve seve paylaşırım"