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Bade İşçil: Ben âşık olduktan sonra, fakirmiş filan fark etmez

Bade İşçil: Ben âşık olduktan sonra, fakirmiş filan fark etmez
29.10.2021 23:40
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Basın mensuplarının sorularını cevaplayan güzel oyuncu Bade İşçil, "Siz fakir biriyle ilişki yaşar mısınız?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. İşçil'in cevabına sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi. İşte Bade İşçil'in o açıklaması...

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İşçil, muhabirlerin "Siz fakir biriyle ilişki yaşar mısınız?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Ben âşık olduktan sonra, fakirmiş filan fark etmez. Ama hayatımda fakir de yok zengin de. Gönlüme göresini bulamadım. Olursa seve seve paylaşırım"

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