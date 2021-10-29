Bade İşçil: Ben âşık olduktan sonra, fakirmiş filan fark etmez

İşçil, muhabirlerin "Siz fakir biriyle ilişki yaşar mısınız?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Ben âşık olduktan sonra, fakirmiş filan fark etmez. Ama hayatımda fakir de yok zengin de. Gönlüme göresini bulamadım. Olursa seve seve paylaşırım"