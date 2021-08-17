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Baba destek! Ezgi Eyüboğlu ile ilişkisi biten Oğulcan Engin'e Sinan Engin morali: Babam bugün baş konuğum

Baba destek! Ezgi Eyüboğlu ile ilişkisi biten Oğulcan Engin'e Sinan Engin morali: Babam bugün baş konuğum
17.08.2021 11:08
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Ezgi Eyüboğlu ile ilişkisi biten Oğulcan Engin'e baba desteği! Seda Sayan eski müstakbel gelinini anında takipten çıkarmıştı bu kez de Sinan Engin oğlunun yanında olduğunu gösterdi. Geçtiğimiz haftalarda Ezgi Eyüboğlu ile sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan ve birbirlerini sosyal medyada silen Oğulcan Engin, moral bozukluğunu ailesi ile gideriyor. 30 yaşındaki Oğulcan Engin, önceki gün Cihangir'deki işletmesinde babası Sinan Engin'le görüntülendi. Engin, Oğulcan, "Bu gün baba oğul buluşmamız var, konuşup dertleşeceğiz. Babam bugün baş konuğum" dedi.


Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'nun yaklaşık 2 yıl önce başlayan aşkı 27 Temmuz'da bitmişti. Bu sürpriz ayrılığı Çeşme tatili dönüşü oyuncunun istediği söylenmişti.

Morali bozuk olan 30 yaşındaki Oğulcan Engin, önceki gün Cihangir'de işlettiği Emily's Garden'da görüntülendi.

Oğulcan'ı babası Sinan Engin ziyaretine geldi. Oğulcan, "Bu gün baba oğul buluşmamız var, konuşup dertleşeceğiz. Babam bugün baş konuğum" dedi.

Evlenmeleri beklenirken sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Eyüboğlu ile Engin, birbirlerini ayrılık sonrası sosyal medya hesaplarından takipten çıkarmıştı.

Her fırsatta romantik paylaşımlar yapan ve evlenmelerine kesin gözüyle bakılan çiftin, birbirlerini silme noktasına getiren ayrılık sebepleri merak konusu oldu.

Ezgi Eyüboğlu ile ilişkisi biten Oğulcan Engin'e baba desteği! Seda Sayan eski müstakbel gelinini anında takipten çıkarmıştı...

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