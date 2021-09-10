Haberler Magazin Videoları Azra Akın, Çağla Şıkel ve Arzum Onan Miss Turkey’de buluştu! Çağla sadece göğüslerini kapattığı üstüyle Arzum yırtmacıyla dikkat çekti

Azra Akın, Çağla Şıkel ve Arzum Onan Miss Turkey’de buluştu! Çağla sadece göğüslerini kapattığı üstüyle Arzum yırtmacıyla dikkat çekti

Azra Akın, Çağla Şıkel ve Arzum Onan Miss Turkey’de buluştu! Çağla sadece göğüslerini kapattığı üstüyle Arzum yırtmacıyla dikkat çekti
10.09.2021 13:36
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Eski modeller Azra Akın, Çağla Şıkel ve Arzum Onan yıllar sonra Miss Turkey 2021'de bir araya geldi. Jüri koltuğuna oturan ünlü isimlerin birlikte verdikleri pozu ise Çağla Şıkel, Instagram hesabında paylaştı. Güzellikleriyle göz kamaştıran modellerden Çağla Şıkel'in sadece siyah deri üstü ve Arzum Onan'ın derin yırtmaçlı elbisesi dikkat çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Şıkel'in paylaşımına yoğun ilgi gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise tercih edilen kıyafetleri fazla iddialı bularak eleştirdi. İşte o paylaşım...


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