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Azeri kızı Günel Zeynalova’nın ‘Çok güzelim’ pozu!

Azeri kızı Günel Zeynalova’nın ‘Çok güzelim’ pozu!
03.03.2021 11:27
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Azeri kızı Günel Zeynalova, İbrahim Tatlıses sayesinde girdi hayatımıza... Henüz 13 yaşındaydı, İbrahim Tatlıses'in 'Oy Didem' klibiyle akıllara kazındı. Yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, gür kaşlı hali ile dikkat çeken Azeri kızı Günel, uzun yıllar kaşlarını aldırmamıştı. Bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı. Şu anda 35 yaşında olan Azeri kızı Günel Zeynalova, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Estetik haberlerine karşı 'sadece burnumda estetik var' diye savunma yaparak herkesin ağzını açık bırakan Günel'den 'çok güzelim' pozu geldi. Sonrasında olanlar oldu.


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