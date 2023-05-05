Azeri kızı Günel Zeynalova son paylaşımı kafaları karıştırdı! Reza Zarrab ile barıştı mı?

İbrahim Tatlıses'in keşfi Günel Zeynalova, eski sevgilisi Reza Zarrab'ın 'Ebru Gündeş'i Hadise ile aldattı' haberleri ayyuka çıkınca 'adalet tecelli etti' demişti! Olay paylaşım gündeme bomba gibi düştü, "Günel Zeynalova eski sevgilisi Reza Zarrab'a geri mi döndü" yorumları da beraberinde geldi. Yıllar önce Reza Zarrab, Azeri kızı Günel olarak tanıdığımız Günel Zeynalova ile aşk yaşamış, ikili evlilik hazırlığındayken Zeynalova ihanetle sarsılmıştı. Hatta konuyla ilgili paylaşımı da dikkat çekmişti Zeynalova'nın...