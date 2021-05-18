İbrahim Tatlıses'le olan uzun bir birliktelikten sonra 2011-2013 yılları arasında bir evlilik yapan ve bu evliliğinde Elif Ada adında bir kızı olan Ayşegül Yıldız, şu sıralar Instagram paylaşımlarıyla olay yaratıyor. Yaza Alaçatı'da giren ve yazı burada geçirecek olan 40 yaşındaki Ayşegül Yıldız sezonu açtığının sinyallerini, süper minili paylaşımıyla verdi. İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız ile kızı Elif Ada'nın Instagram pozları sosyal medyayı salladı. İşte o kareler...

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız süper miniyi çekti sezonu bomba gibi açtı! Kızı Elif Ada'nın annesinden Instagram'da şov... İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız Alaçatı sezonunu açtı. Kızıyla beraber bayram pozları veren Ayşegül Yıldız sosyal medyayı sallarken öte yandan yandan İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'yı görenler "Babasının kopyası" yorumlarında bulundu. Yıldız o gün verdiği pozlara yenisini ekledi. Alaçatı sezonunu açan Yıldız'ın paylaşımlarına beğeni yağdı. Süper minisiyle verdiği pozuna yorum yağan Yıldız hayranlarını mest etti.

2011 yılında İbrahim Tatlıses ile evlenen 2013 yılında ise boşanan Ayşegül Yıldız, son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşuluyor. Bayramı Tatlıses'le ortak kızları Elif Ada ile beraber Alaçatı'da geçiren Yıldız, yaz sezonunu açtı.

Kızı Elif Ada ile paylaşımlarına hep aynı yorumu alan Ayşegül Yıldız, yepyeni pozlarını sosyal medya hesabı Instagram'a yükledi. Tatlıses'in kızı Elif Ada'yı görenler "Babasının kopyası" yorumlarında bulundu.

Kızıyla paylaştığı bayram pozlarına yenisini ekleyen Ayşegül Yıldız'ın son pozunu görenler beğenmeden geçemedi.

Süper minisiyle yaz sezonunu açan Yıldız, takipçilerini mest etti.

Ayşegül Yıldız kızı Elif ile yaptığı paylaşıma ise şunları yazdı:

'Ciddi durabildiğimiz tek kare bu fotoğraftı, bayrama uygun olsun diye ilk sıraya onu koyduk.''

''Diğer resimlerde olduğu gibi çok eğlendiğimiz, sevdiklerimizle birlikte olabildiğimiz, ağız tadıyla, huzurla, neşeyle, sağlıkla geçirdiğimiz nice bayramlara erişmek dileğiyle.''