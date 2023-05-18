Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses'le neden evlendiğini açıkladı: "Babam hayatta olsaydı...''

NELER OLMUŞTU?

Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız, bir davette kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

Önce "Semih Öztürk'ü bilmiyorum yalnış anlaşılmak da istemem ama kendisini tanımıyorum" diyen Yıldız yaklaşık 50 dakika sonra, "Bursalı zaten o kardeşimiz" deyince Bircan Bali küplere bindi.

Bir çocuk annesi Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada ile ilgilendiğini ve bu yüzden çok fazla özel hayatıyla ilgili bir şey yapmadığını ancak bu durumdan da mutlu olduğunu ifade ettiği röportajında Semih Öztürk ile ilgili yaptığı açıklama sonrası Bircan Bali'yi sinirlendirdi.

Bircan Bali, "Semih'le beraber en az 10 kere oturduğunu biliyorum ben Semih'in ona yürüdüğünü de biliyorum. Bu hanımefendi yalan söylüyor, bana dava da açabilirsin" diyerek Ayşegül Yıldız hakkında açtı ağzını yumdu gözünü.

Konuyla ilgili hem Ayşegül Yıldız hem de Semih Öztürk cephesinden bir açıklama gelecek mi merak edilirken Yıldız sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulundu.

"SEMİH İLE SAMİMİ FOTOĞRAFIM VARMIŞ..."

İşte Ayşegül Yıldız'ın açıklaması

"Sevgilim de olabilir ben bekar bir insanım neyi sorguluyorsunuz anlamadım! Size rapor mu vereceğim hayatımla ilgili. Elinizde benim Semih ile samimi fotoğrafım varmış ya niye paylaşmadınız?"Yıldız'ın açıklaması gündeme bomba gibi düştü.Daha önce sosyal medya hesabında hayranları taradından kendisine yöneltilen 'Kaç kere aşık oldunuz?' sorusuna "Başkalarından dinlediğim aşk hikayelerinden çıkarım yaparsak hiç olmadım" şeklinde yanıt veren Ayşegül Yıldız 2 yıl İbrahim Tatlıses ile evli kalmıştı...