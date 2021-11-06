Aylık 110 bin dolar harçlık! Herkes Cristiano Ronaldo'ya Ronaldo da ona hayran!

Cristiano Ronaldo, hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyor. Futbolun yaşayan süper yıldızlarından biri olan Ronaldo'nun bu tanımına uygun, dünyayı kıskandıran bir hayatı var. Portekizli Juventus'tan ayrılıp, 2009-2018 yılları arasında formasını terlettiği Manchester United'a geri dönmüştü malumunuz. O günden bu yana gündemden düşmüyor. Son olarak Georgina Rodriguez ile Cristiano Ronaldo ikiz bebek beklediklerini açıklamışlardı. Ronaldo, hamile sevgilisini cömert hediyelerle şımartmaya başladı bile.