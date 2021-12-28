Aygün Aydın'dan "sana neden escort diyorlar?" sorusuna cevap!

Aygün Aydın 'sana neden escort diyorlar?' sorusuna verdiği ahlaksız yanıtla bir kez daha tepki çekti. Bir süre önce cemiyetin ünlü ismi Hakan Sabancı ile birliktelik yaşayan Aygün Aydın olaylı bir ayrılık süreci yaşamış ve ayrılığın ardından sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirmişti. Geçtiğimiz haftalarda maddi durumunun çok kötü olduğunu ve avukat tutmak için eskortluk yapacağını ifade eden Aydın'a sosyal medyada, "malumun ilamı" yorumları yapılmıştı. Aygün Aydın "Sana neden escort diyorlar?" sorusuna verdiği ahlaksız yanıtla ağızları açık bıraktı.