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Aygün Aydın’dan peş peşe bombalar! Önce paylaştı sonra sildi…

Aygün Aydın’dan peş peşe bombalar! Önce paylaştı sonra sildi…
17.10.2021 00:01 - Son Güncelleme: 17.10.2021 00:19
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Aygün Aydın’dan peş peşe bombalar! İş insanı Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayan takipçilerine sinirlenip mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın, uzun bir süre magazin gündeminde yer edinmişti. Art arda yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aydın, Hakan Sabancı ile ilgili açıklamalar yaptığı dönem hamile olduğunu ima eden ultrason görüntüsü yayınlayarak herkesi şaşkına çevirmişti. İlerleyen günlerde de bebeğini düşürdüğü dile getiren Aydın'dan kafa karıştıran bir paylaşım daha geldi. Bir bebek fotoğrafı paylaşan Aydın, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Paylaşımına "Bilin bakalım bu hangi şerefsizin kızı" notunu düşen Aygün, bir süre sonra fotoğrafları sildi. İşte Aygün Aydın'ın sosyal medyada bomba etkisi yaratan o paylaşımları...

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