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Aygün Aydın'dan flaş çağrı: ''Eskortluk yapmak zorunda kalacağım''

Aygün Aydın'dan flaş çağrı: ''Eskortluk yapmak zorunda kalacağım''
29.11.2021 16:24
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"Hakan Sabancı'dan hamileyim" diye ortalıkta dolanan Aygün Aydın'dan 'eskortluk' açıklaması sonrası "malumun ilamı" dedirten paylaşım geldi. Bir süre önce cemiyetin ünlü ismi Hakan Sabancı ile birliktelik yaşayan Aygün Aydın olaylı bir ayrılık süreci yaşamış ve ayrılığın ardından sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirmişti. Aydın geçtiğimiz günlerde maddi durumunun çok kötü olduğunu avukat tutmak için eskortluk yapacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Aygün Aydın Instagram hesabından verdiği pozlarla, 'malumun ilamı' dedirtti.

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