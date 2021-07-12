Aygün Aydın cefada Hakan Sabancı sefada! Sabancı yeni aşkı Dilan Sakar ile Ege'de tatilde!

Aygün Aydın, önceki polis eşliğinde Bakırköy Kadın Cezaevi'ne götürüldü. Aydın'ın cezaevine girdiği saatlarde Hakan Sabancı da yeni aşkıyla Ege'de tatildeydi.
Hakan Sabancı'nın özel yazışmalarını ifşa ettiği gerekçesiyle hakkında koruma kararı aldırdığı Aygün Aydın, durmadı.
Bu karara uymayan ve paylaşımlarına devam eden genç kıza, üç günlük zorlama hapis cezası verildi.
Aygün Aydın, önceki polis eşliğinde Bakırköy Kadın Cezaevi'ne götürüldü.
Aydın'ın cezaevine girdiği saatlarde Hakan Sabancı da yeni aşkıyla Ege'de tatildeydi. Çapkın Sabancı, Dilan Sakar isimli yeni kız arkadaşıyla haftasonu keyfi yaptı.