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Ayça Ayşin Turan’ın süper mini tulumuyla paylaştığı pozlara beğeni ve yorum yağdı

Ayça Ayşin Turan’ın süper mini tulumuyla paylaştığı pozlara beğeni ve yorum yağdı
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Başrollerini Alp Navruz ile paylaştığı Ada Masalı dizisiyle izleyiciyle buluşan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu siyah süper mini tulumuyla verdiği pozları peş peşe Instagram hesabında paylaştı. Oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem olarak adeta sosyal medyayı salladı. Takipçileri, "Yandı buralar", "Ne yapıyorsunuz Ayça Hanım? Nefesimiz kesildi" yorumlarında bulunarak oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu. İşte Ayça Ayşin Turan'ın sosyal medyayı sallayan o pozları…


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