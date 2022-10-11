Haberler Magazin Videoları Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz aşkına nazar değdi! Yakışıklı oyuncu spor salonunda birkaç güzelle...

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz aşkına nazar değdi! Yakışıklı oyuncu spor salonunda birkaç güzelle...

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz aşkına nazar değdi! Yakışıklı oyuncu spor salonunda birkaç güzelle...
11.10.2022 15:52

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:30
İbrahim Çelikkol hem kesenin...
Magazin 00:14
Tuğba Altıntop “kızım ve...
Magazin 03:15
Müge Anlı ailesinden bebek...
Magazin 00:12
Yaşar Alptekin'in son haliyle...
Magazin 00:05
Engincan Ural'ın düğününde...
Magazin 00:54
Engin Can Ural Merve Kaya ile...
Magazin 00:52
Kerimcan Durmaz Mehmet...
Magazin 00:25
Şerif Sezer’in kızı bakın kim...
Magazin 00:19
Ebru Cündübeyoğlu kızı...
Magazin 00:58
Arka Sokaklar 633. bölüm...
Magazin 00:04
Zeynep Bastık'tan iddialı...
Magazin 01:52
Tuğba Özerk boşandı

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz aşkına nazar değdi. Dedikodulara göre; Navruz’un gittiği bir spor salonundaki birkaç güzelle flörtleşmesi güzel oyuncuyu çileden çıkardı. Gözde çift, 20 gündür görüşmüyor...

Magazin Videoları

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan ve anketlerde sık sık "en yakışan çift" seçilen Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'a nazar değdi...




Geçtiğimiz aylarda Navruz'un kendisi gibi oyuncu sevgilisinin Assos'taki film setine sık sık gidip Turan'ı bunalttığı haberleri çıkmıştı.




Hakkındaki 'kıskanç' yakıştırmasını kabul etmeyen Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan da haberleri yalanlamıştı.




MAKSAT SPOR OLSUN!
Şimdi de ikili arasındaki büyük bir krizin olduğu iddia edildi. Yaklaşık 20 gündür görüşmeyen gözde çift arasında bardağı taşıran son damla ise Alp Navruz'un çapkınlığı oldu!




Kulaktan kulağa yayılan dedikoduya göre yakışıklı oyuncu, Etiler'deki ünlü bir AVM'nin alt katında bulunan bir boks salonunda birkaç farklı güzelle flörtleşti.




Bütün salonun konuştuğu bu olay da dedikodulara göre Ayça Ayşin Turan'ın kulağına gidince gözde çift arasındaki ipler gerildi.

SON DAKİKA