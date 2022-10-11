Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz aşkına nazar değdi! Yakışıklı oyuncu spor salonunda birkaç güzelle...

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan ve anketlerde sık sık "en yakışan çift" seçilen Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'a nazar değdi...







Geçtiğimiz aylarda Navruz'un kendisi gibi oyuncu sevgilisinin Assos'taki film setine sık sık gidip Turan'ı bunalttığı haberleri çıkmıştı.







Hakkındaki 'kıskanç' yakıştırmasını kabul etmeyen Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan da haberleri yalanlamıştı.







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Şimdi de ikili arasındaki büyük bir krizin olduğu iddia edildi. Yaklaşık 20 gündür görüşmeyen gözde çift arasında bardağı taşıran son damla ise Alp Navruz'un çapkınlığı oldu!







Kulaktan kulağa yayılan dedikoduya göre yakışıklı oyuncu, Etiler'deki ünlü bir AVM'nin alt katında bulunan bir boks salonunda birkaç farklı güzelle flörtleşti.







Bütün salonun konuştuğu bu olay da dedikodulara göre Ayça Ayşin Turan'ın kulağına gidince gözde çift arasındaki ipler gerildi.