ATV CANLI YAYIN İZLE | Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Ekim 2021 Perşembe bugünkü programı izle! Müge Anlı Atv canlı yayında yine birbirinden ilginç olaylar ele alınıyor.50 yaşındaki çiftçiyi kim öldürdü? İtiraf gibi sözler Müge Anlı canlı yayınında. Mustafa Kut'u 3 yıl önce kalleşçe işlenen bir cinayete kurban veren 30 yıllık arkadaşı Dürdane Kut! Mustafa Kut'u, Dürdane Kut'a saplantılı bir şekilde aşık olan o isim mi öldürdü? Cinayetle ilgili Ersin Çetinkaya ve Ramazan Şahin isimleri üzerinde duruluyor. Aracı terk edilmiş bir halde bulundu, kendisine ulaşılamadı. Aldatılma kuşkusu, şüpheli yakın arkadaşlar. Çarpıcı iddialar, 4 çocuk babası Necati Gün'e ne oldu? Hepsi ve çok daha fazlası Müge Anlı'nın bugünkü programında. İşte ele alınan konulara dair Müge Anlı'nın 7 Ekim 2021 Perşembe tarihli bugünkü programı...