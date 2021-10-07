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ATV CANLI YAYIN İZLE | Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Ekim 2021 Perşembe bugünkü programı izle

ATV CANLI YAYIN İZLE | Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Ekim 2021 Perşembe bugünkü programı izle
07.10.2021 10:17
Ana Sayfa 00:34
Günde 10 ton çıkarıyorlar! O...
Ana Sayfa 02:19
Apartmana giren inşaat
Ana Sayfa 01:22
FETÖ'nün hücre evine operasyon
Ana Sayfa 01:30
İstanbul için sağanak uyarısı!...
Ana Sayfa 03:57
İletişim Başkanlığı'ndan "6-8...
Ana Sayfa 09:55
TÜGVA Başkanı Enes...
Ana Sayfa 00:58
Turgut Bey, Harmankaya...
Ana Sayfa 00:39
İstanbul Beyazıt'ta ayakkabı...
Ana Sayfa 02:23
Youtuberlar ve Influencerlar...
Ana Sayfa 00:55
96 yaşındaki annesinin başına...
Ana Sayfa 01:10
Nagihan Karadere’den çok...
Ana Sayfa 00:16
Fenerbahçeli Jose Sosa ile...

ATV CANLI YAYIN İZLE | Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Ekim 2021 Perşembe bugünkü programı izle! Müge Anlı Atv canlı yayında yine birbirinden ilginç olaylar ele alınıyor.50 yaşındaki çiftçiyi kim öldürdü? İtiraf gibi sözler Müge Anlı canlı yayınında. Mustafa Kut'u 3 yıl önce kalleşçe işlenen bir cinayete kurban veren 30 yıllık arkadaşı Dürdane Kut! Mustafa Kut'u, Dürdane Kut'a saplantılı bir şekilde aşık olan o isim mi öldürdü? Cinayetle ilgili Ersin Çetinkaya ve Ramazan Şahin isimleri üzerinde duruluyor. Aracı terk edilmiş bir halde bulundu, kendisine ulaşılamadı. Aldatılma kuşkusu, şüpheli yakın arkadaşlar. Çarpıcı iddialar, 4 çocuk babası Necati Gün'e ne oldu? Hepsi ve çok daha fazlası Müge Anlı'nın bugünkü programında. İşte ele alınan konulara dair Müge Anlı'nın 7 Ekim 2021 Perşembe tarihli bugünkü programı...

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