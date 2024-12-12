Serenay Sarıkaya, bir süre önce müzisyen Mert Demir ile aşk yaşamaya başlamış ve ikili ilişkilerinin reklam olduğu yönündeki iddialarla sık sık gündem olmuştu. 'Reklam aşkı' iddialarını net bir dille yalanlayan Sarıkaya cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Magazin gündemine bomba gibi düşen büyük aşk sona erdi. İlişkinin bitişi sıcaklığını korurken Mert Demir geçtiğimiz günlerde adı Sergen Yalçın'la aşk dedikodularına karışan Sezer Çakır'la göz göze şarkı söylerken görüntülendi. İkilinin bu halleri aşk söylentilerini gündeme getirdi. İşte o anlar. | Son dakika magazin haberleri...