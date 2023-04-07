RAMAZAN İMSAKİYE
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Ateş Kuşları’nın Sabit’i Emir Çubukçu’nun sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı!

Ateş Kuşları’nın Sabit’i Emir Çubukçu’nun sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı!
07.04.2023 23:00

OTOMATİK OYNAT

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İlayda Alişan, Hande Soral, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı, Burak Tozkoparan gibi başarılı isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları'nda Sabit karakterini canlandıran Emir Çubukçu'nun hayatı merak edildi. Cuma akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen dizide sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Çubukçu'nun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Emir Çubukçu'nun eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun 8 ay önce sessiz sedasız evlendiği eşini görenler ise hayran kaldı.

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