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Ateş Kuşları'nın Sabit'i Emir Çubukçu’nun gözlerden uzak tuttuğu eşi bakın kim çıktı!

Ateş Kuşları'nın Sabit'i Emir Çubukçu’nun gözlerden uzak tuttuğu eşi bakın kim çıktı!
05.05.2023 22:55

OTOMATİK OYNAT

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İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbar), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam) gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Ateş Kuşları, bu akşam ATV ekranlarında izleyici ile buluştu. Performansıyla geceye damgasını vuran Emir Çubukçu'nun hayatı ise merak edildi. Dizide Sabit karakterini canlandıran oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Oyuncu hakkında en çok "Emir Çubukçu evli mi? Eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun 9 ay önce sessiz sedasız evlendiği eşini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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