Ateş Kuşları'nın Nazmiye'si Boncuk Yılmaz’ın eşini gören şaştı kaldı!

Lilya İrem Salman, İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Ateş Kuşları'nın merakla beklenen 10'uncu bölümü izleyici ile buluştu. Cuma akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen dizide Nazmiye karakterini canlandıran Boncuk Yılmaz'ın hayatı ise merak edildi. Oyuncunun özellikle aşk hayatı araştırıldı. Dizi izleyicileri en çok "Boncuk Yılmaz'ın eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Yılmaz'ın 10 yıldır ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı.