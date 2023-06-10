Ateş Kuşları’nın Çatal’ı Ahmet Saraçoğlu'nun eşi bakın hangi oyuncu çıktı!

AHMET SARAÇOĞLU KİMDİR?

Ahmet Saraçoğlu, 24 Eylül 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Tam ismi Ahmet Yelan Saraçoğlu'dur. Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk üzerine eğitim alan Ahmet Saraçoğlu, 2005 yılında bir grup sanatçıyla birlikte İstanbul Kraliyet Tiyatrosunu kurdu.

Kameralar karşısına ilk kez 1995 yılında yayınlanan Çiçek taksi dizisi ile geçen Ahmet Saraçoğlu; Yılan Hikayesi, Yedi Numara, Tatlı Hayat, Yeditepe İstanbul, Havada Bulut, Unutma Beni, Esir Şehrin İnsanları, Hürrem Sultan, Sultan Makamı, Gülizar, Kadın İsterse, Tam Pansiyon, Tombala, Hırsız Polis, Yaprak Dökümü, Türkan, Al Yazmalım, Türkan, Bu Son Olsun, Böyle Bitmesin, Galip Derviş, Boynu Bükükler, Hayat Öpücüğü, Sadakat, Hayat Şarkısı ve Rüzgârın Kalbi gibi yapımlarda yer almıştır.