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Ateş Kuşları’nın Çatal’ı Ahmet Saraçoğlu'nun eşi bakın hangi oyuncu çıktı!

Ateş Kuşları’nın Çatal’ı Ahmet Saraçoğlu'nun eşi bakın hangi oyuncu çıktı!
10.06.2023 00:12 - Son Güncelleme: 10.06.2023 00:17

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İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu gibi başarılı isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Çatal karakterini canlandıran Ahmet Saraçoğlu, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Hayatı merak edilip araştırılan oyuncunun 13 yıl önce nikah masasına oturduğu eşini gören hayran kaldı. Ünlü çiftin romantik pozları için "Mutluluğunuz daim olsun", "Çok güzelsiniz" yorumları yapıldı. İşte Ahmet Saraçoğlu'nun "güzel kadın" diye seslendiği biricik eşi.

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AHMET SARAÇOĞLU KİMDİR?

Ahmet Saraçoğlu, 24 Eylül 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Tam ismi Ahmet Yelan Saraçoğlu'dur. Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk üzerine eğitim alan Ahmet Saraçoğlu, 2005 yılında bir grup sanatçıyla birlikte İstanbul Kraliyet Tiyatrosunu kurdu.

Kameralar karşısına ilk kez 1995 yılında yayınlanan Çiçek taksi dizisi ile geçen Ahmet Saraçoğlu; Yılan Hikayesi, Yedi Numara, Tatlı Hayat, Yeditepe İstanbul, Havada Bulut, Unutma Beni, Esir Şehrin İnsanları, Hürrem Sultan, Sultan Makamı, Gülizar, Kadın İsterse, Tam Pansiyon, Tombala, Hırsız Polis, Yaprak Dökümü, Türkan, Al Yazmalım, Türkan, Bu Son Olsun, Böyle Bitmesin, Galip Derviş, Boynu Bükükler, Hayat Öpücüğü, Sadakat, Hayat Şarkısı ve Rüzgârın Kalbi gibi yapımlarda yer almıştır.

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