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‘’Ateş kırmızısı’’ Hilal Altınbilek’in bikinili pozu sosyal medyayı salladı

‘’Ateş kırmızısı’’ Hilal Altınbilek’in bikinili pozu sosyal medyayı salladı
10.07.2021 19:25
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‘’Ateş kırmızısı’’ Hilal Altınbilek’in bikinili pozu sosyal medyayı salladı… Bir Zamanlar Çukurova dizisinde sergilediği başarılı oyunculuk performansı ile sık sık adından söz ettiren Hilal Altınbilek, bu kez tatil pozuyla gündem oldu. Dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan Altınbilek, kırmızı bikinisi ile ayna karşısında verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Düzgün fiziği ile takipçilerinden tam not alan ünlü oyuncu, iltifat yağmuruna tutuldu. Altınbilek için "Mankenlere taş çıkartır", "Plajın en güzel kadını", "Yandı buralar" yorumları yapıldı. İşte Hilal Altınbilek'in sosyal medyada bomba etkisi yaratan bikinili paylaşımı…


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