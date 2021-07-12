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''Ateş gibi hatun'' Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci mayolu siyah beyaz karesiyle baş döndürdü! Fitliği göz doldurdu

''Ateş gibi hatun'' Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci mayolu siyah beyaz karesiyle baş döndürdü! Fitliği göz doldurdu
12.07.2021 16:20
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Kadrosunda Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Bülent Polat, Nazan Kesal, Hülya Darcan, Furkan Palalı, Hande Soral gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Selin Yeninci. 32 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Yamanlar konağının eli maşalı kahrası Selin Yeninci sosyal medyada, dizidekinden başka bir profili çiziyor haliyle. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Yeninci bu kez siyah beyaz mayolu kareleriyle mest etti.


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