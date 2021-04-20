Asya koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı! Durumu ağırlaşan şarkıcı: "Şuursuzlar için paylaşıyorum Allah sizi ıslah etsin"

Asya koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı! Bir süre önce koronavirüse yakalanan kızı Aslı 12. günün sonunda sağlığına kavuştu. Kızının ardından koronavirüse yakalananan ve durumu ağırlaşınca da hastaneye kaldırılan şarkıcı Asya Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı paylaştığı videoda, "Bu videoyu, hala covide inanmayan, covid yüzünden sevdiklerini kaybedenlere ve gecesi gündüzü olmayan, hem kendi, hem de ailelerini riske atarak mesleklerini özveriyle yapmaya devam eden sağlıkçılara saygı duymayan şuursuzlar için paylaşıyorum. Allah sizi ıslah etsin." dedi. Ünlüler dünyasında son olarak Deniz Baysal, Gonca Vuslateri ve Burak Sergen'in koronavirüse yakalandığı haberi gelmişti. İşte magazin dünyasından koronavirüse yakalanan ve atlatan ünlülerden gelen dikkat çekici açıklamalar...