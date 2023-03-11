Aslışah Alkoçlar’ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak kabul edile Hülya Koçyiğit'in küçük torunu Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirağ ile hayatını geçen yıl şubat ayında dünyaevine girdi. Aynı yıl oğulları Cem'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çift, geçen haftalarda da ikinci çocuklarına kavuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan Alkoçlar, doğum sonrası son halini Instagram'da yayınladı. Görenleri şaşkına çeviren paylaşıma ünlü ismin babası Ender Alkoçlar da kayıtsız kalamadı ve yaptığı yorumla dikkat çekti.