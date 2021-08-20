Aslışah Alkoçlar’dan spor salonunda karnı burnunda paylaşım! Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Hülya Koçyiğit'in kendisine benzerliğiyle çok konuşulan torunu Aslışah Alkoçlar, bebeğini kucağına almak için gün saymaya başladı. Hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Alkoçlar, doğuma günler kala yine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kaan Demirağ ile Şubat 2021'de nikah masasına oturan Alkoçlar, spor salonunda ayna karşısında çektiği bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu. Mini taytı ile objektif karşısına geçen ve paylaşımına 'Göbeğimi kapatamıyorum' notunu ekleyen sosyetik güzelin videosu, kısa sürede gündem oldu. İşte Aslışah Alkoçlar'ın o paylaşımı....