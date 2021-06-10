Aslışah Alkoçlar'a eşinden büyük jest: Evlilik ve bebek hediyesi 15 milyon TL

5 aylık hamile Aslışah Alkoçlar’a eşinden büyük jest... Kaan Demirağ, sosyetik güzele evlilik ve bebek hediyesi olarak Kemer Country’de 15 milyon TL’lik kütük ev aldı. 28 yaşındaki Alkoçlar, evlendikten birkaç ay sonra yeni evlerine taşındı.

Şubat'ta Kaan Demirağ ile nikah masasına oturan Aslışah Alkoçlar'ın ani evliliğin altından hamile oluşu çıkmıştı.

Şimdilerde beş aylık hamile olan sosyetik güzel, geçtiğimiz haftalarda da iş insanı eşiyle yeni evlerine taşındı.

Genç çiftin Kemer Country'de bulunan kütük villanın Kaan Demirağ'ın Aslışah Alkoçlar'a düğün ve bebek hediyesi olduğu ortaya çıktı.

Demirağ, Alkoçlar'a kısa süre önce taşındıkları Kemer Country'deki kütük evi 15 milyon TL'ye aldı. Daha doğrusu kiraladı.

Bilindiği üzere Kemer Country'deki evlerin tapusu yok; ancak bu villalar uzun dönemli olarak kiralanabiliyor.

Kaan Demirağ'ın eşine jest yaptığı villa da 2040 yılına Aslışah Alkoçlar adına kiralanmış durumda...

ÖNCE İNKAR ETMİŞTİ

Aslışah Alkoçlar, evlenirken hamile olduğu iddiasını önce inkar etti. Ancak karnı belirginleşince bebek haberini duyurmak zorunda kaldı.