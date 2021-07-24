Aslıhan Güner’in annesiyle olan paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Annesi Birsen Güner ile verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncunun paylaşımı, adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği fotoğraf için "Aslıhan'ın güzelliğinin kaynağı belli oldu", "Anne-kız çok güzeller" yorumları yapıldı. İşte Aslıhan Güner'in annesi ile yaptığı o paylaşım...