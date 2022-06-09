Aslıhan Güner ve Mert Kılıç’tan evliliklerinin 9. yılına özel video: ‘’Seninle uyandığım her sabaha bin şükürle’’

İsmail Demirci ile başrolünü paylaştığı "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, eşi Mert Kılıç ile evliliklerinin 9. yıldönümüne ilişkin ''Evliliğimizin 9. Yılı her şeyim... Kendi dünyamızda, kendi masalımızda… Hep söylediğim gibi;sen beni böyle güzel sevmeseydin ben kendimi bu kadar sevemezdim... Seninle uyandığım her sabaha bin şükürle...'' notuyla bir video paylaşımda bulundu. Güner'in bu paylaşımına kısa sürede takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağdı. İşte o paylaşım...