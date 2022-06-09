Haberler Magazin Videoları Aslıhan Güner ve Mert Kılıç’tan evliliklerinin 9. yılına özel video: ‘’Seninle uyandığım her sabaha bin şükürle’’

Aslıhan Güner ve Mert Kılıç’tan evliliklerinin 9. yılına özel video: ‘’Seninle uyandığım her sabaha bin şükürle’’

Aslıhan Güner ve Mert Kılıç’tan evliliklerinin 9. yılına özel video: ‘’Seninle uyandığım her sabaha bin şükürle’’
09.06.2022 20:41

OTOMATİK OYNAT

Magazin 05:50
Olaylı geceyi Yılmaz anlattı!...
Magazin 01:32
Salma Hayek yelkenliyi ateşe...
Magazin 00:25
Şevket Altuğ’un eşi Jale Altuğ...
Magazin 00:08
Burcu Kıratlı bacak dekolteli...
Magazin 00:42
Kemal Sunal'ın biricik...
Magazin 00:10
Melisa Döngel makyajsız...
Magazin 01:00
Tamamen duygusal
Magazin 00:52
'Karışık bir aşk hikayesi'
Magazin 00:48
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu...
Magazin 00:23
Pınar Altuğ’un kızı Su’yu...
Magazin 06:36
''Sembol verme olayı Survivor...
Magazin 02:23
Çiçeği burnunda anne Hande...

İsmail Demirci ile başrolünü paylaştığı "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, eşi Mert Kılıç ile evliliklerinin 9. yıldönümüne ilişkin ''Evliliğimizin 9. Yılı her şeyim... Kendi dünyamızda, kendi masalımızda… Hep söylediğim gibi;sen beni böyle güzel sevmeseydin ben kendimi bu kadar sevemezdim... Seninle uyandığım her sabaha bin şükürle...'' notuyla bir video paylaşımda bulundu. Güner'in bu paylaşımına kısa sürede takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağdı. İşte o paylaşım...

Magazin Videoları

İsmail Demirci ile başrolünü paylaştığı "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, eşi Mert Kılıç ile evliliklerinin 9. yıldönümüne ilişkin ''Evliliğimizin 9. Yılı her şeyim... Kendi dünyamızda, kendi masalımızda… Hep söylediğim gibi;sen beni böyle güzel sevmeseydin ben kendimi bu kadar sevemezdim... Seninle uyandığım her sabaha bin şükürle...'' notuyla bir video paylaşımda bulundu. Güner'in bu paylaşımına kısa sürede takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağdı. İşte o paylaşım...

SON DAKİKA