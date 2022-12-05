Aslıhan Güner siyahlar içinde paylaştı! Derin yırtmaçlı elbisesine yorum yağdı

İsmail Demirci ile başrolü paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile hafızalara kazınan Aslıhan Güner, yapımın final yapmasının ardından kızıl saçlarına veda edip eski haline dönmüştü. Hem kariyeri hem özel hayatı hem de tarzıyla sık sık adından söz ettiren oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Meslektaşı Mert Kılıç ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile art arda verdiği pozları Instagram'da yayınladı. İddialı pozlarıyla sosyal medyaya damga vuran Güner, kısa sürede gündem oldu. İşte Aslıhan Güner'in o pozları...