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Aslı Şen, Umre'de krem reklamı yaptı! Sosyal medyada tepki çekti: Ben paylaşımını görünce onun adına utandım

Aslı Şen, Umre'de krem reklamı yaptı! Sosyal medyada tepki çekti: Ben paylaşımını görünce onun adına utandım
05.12.2022 11:24

OTOMATİK OYNAT

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Aslı Şen, gittiği Umre ziyaretinde elinden telefonunu düşürmemekle kalmadı; bir de yeni çıkaracağı el kremini tanıttı. Fona Kabe fotoğrafı koymasıyla da büyük tepki çeken sosyetik güzel, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Cemiyet hayatının ünlü ismi Aslı Şen, son paylaşımıyla gündem yarattı.




Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in küçük gelini ve Metin Şen'in eşi olan sosyetik, geçtiğimiz gün yakın dostlarıyla Umre ziyareti yaptı. Burada da elinden telefonunu düşürmeyen sosyetik, işi abartınca olanlar oldu.




Kendi adını taşıyan kozmetik ürünleri olan Aslı Şen'in Umre'den yeni çıkacak olan el kremini tanıtması ve bunu yaparken de fona Kabe'yi alması, büyük tepki çekti. Aslı Şen, tepki çeken paylaşımına da şunları yazdı: "Sözümü tuttum. Yaptığım ve yapacağım her üründe hep kalbimin sesini dinledim, dinleyeceğim. Size en kaliteli, içeriği en iyi ürünleri yapmaya devam."




'ALLAH ISLAH ETSİN' CEVABI!
Böylesine kutsal bir yerden reklam paylaşımı yaptığı için sosyal medyada linç edilen Aslı Şen, gelen tepkiler üzerine ise "İnkar ön yargıya dayalı, iman ön bilgiye dayalıdır. İlk Umre ziyaretimde yaşadığım mucize ardından kurdum markamı. Bu paylaşım da teşekkür paylaşımı. Kötü niyet arayanları Allah ıslah etsin" açıklaması yaptı.




'ONUN ADINA BEN UTANDIM'
Reklam için her şey mübah diye düşünmüş!
Para, para diye her yerde reklam... Biraz salın ya nedir bu para hastalığı?
Hanımefendi, Umre ziyareti olayını tamamen yanlış anlamış.
Ben paylaşımını görünce onun adına utandım.
Allah affetsin, akıl fikir versin.

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