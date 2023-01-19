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Aslı Şen ile Metin Şen’in 22 yıllık evliliği bitiyor mu? Sosyetik çiftten şoke eden hamle

Aslı Şen ile Metin Şen’in 22 yıllık evliliği bitiyor mu? Sosyetik çiftten şoke eden hamle
19.01.2023 13:21

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Aslı Şen ile Metin Şen’in 22 yıllık evliliği bittiği iddiası, gündem oldu. İki çocukları bulunan sosyetik çift, Instagram’da birbirlerini takibi bırakarak da boşanma dedikodusunu doğrular gibiydi.

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Aslı ile Metin Şen'in evliliğine nazar değdi. Sosyetik çiftin, bir süredir evlerini ayırdığı iddia edildi. Hatta geçtiğimiz haftalarda beyninde pıhtı atan iş insanının bu rahatsızlığına da evliliğinde yaşadığı sıkıntılar yol açtı. İlk olarak Aslı Şen, eşini Instagram'da takip etmeyi bırakarak boşanmanın sinyalini verdi. Ardından da ünlü iş insanı, Aslı Hanım'ı takibi bırakarak ayrılık iddialarını doğrular gibiydi.

KRİZ ABD'DE PATLADI
Aslı Şen ile eltisi Begüm Şen arasında yıllardır süren küslük, aile arasında ipleri gerdi. Bir süre önce de ABD'de kardeşi Adnan ve yengesi Begüm Şen ile buluşan Adnan Şen'in bu ziyareti, Aslı Hanım'ı kızdırdı. Bir süredir evlilikte var olan kriz de bu son olayla patlak verdi ve çift boşanma kararı aldı.

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