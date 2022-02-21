Aslı Enver ile Önder Öztarhan cephesinde sürpriz gelişme! Evleniyorlar mı?

Güzelliği kadar skandallardan uzak yaşantısıyla da beğeni toplayan Aslı Enver, şu sıralar farklı heyecanlar yaşıyor. Bir yandan 'Sırça' isimli tiyatro oyunuyla kariyerindeki suskunluğunu bozan 37 yaşındaki güzel, diğer yandan da yıl başından beri aşk yaşadığı Önder Öztarhan'la çok mutlu.

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Bir arkadaş ortamında tanışan ve birbirlerine ilk görüşte aşık olan Enver ile 49 yaşındaki sosyetik işadamı, ilişkilerinde boyut atladı. Öztarhan, Enver'in neredeyse tüm ailesiyle tanışarak ciddiyetini gözler önüne serdi.

Aslı Enver aşkıyla ayağı yerden kesilen Önder Öztarhan, güzel oyuncuya "Hemen evlenelim" teklifi yaptı. Konuşulanlara göre; bu teklife sıcak bakan Aslı Enver, yakın çevresine "Yazın evlenebiliriz" müjdesini verdi.

Bu arada Aslı Enver, kendisi gibi oyuncu Birkan Sokullu ile 3 yıllık evliliğini 2015'te noktaladı. Ardından yıllarca Murat Boz'la aşk yaşadı. Önder Öztarhan ise kızlarının annesi Nazlı Keçili'den 2014 yılında boşandı.



ENİŞTEYE TAKİP

Aslı Enver'in kendisi gibi oyuncu kız kardeşi Anıl Enver de dün bir araya geldiği müstakbel eniştesini Instagram'da takip ederek aşka onay verdiğini gösterir gibiydi...



Anıl Enver, müstakbel eniştesini Instagram'da takibe aldı.

Sosyetik iş adamı, Enver'e ilk görüşte aşık oldu.

Güzel oyuncu, bir yandan yeni tiyatro oyunu diğer yandan da yeni beraberliğinin heyecanını yaşıyor.