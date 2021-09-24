Aslı Enver dans ettiği anları paylaştı! Sosyal medya yıkıldı...

İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Süreyya karakteri ile hafızlara kazınan ünlü oyuncu Aslı Enver, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Son günlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Enver, dans ettiği anlara ait bir videoyu Instagram hesabında yayınladı. Söz konusu videoda Aslı Enver'in şiş karnı dikkat çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, "Hamile mi?" sorusunu sordu. Ancak gerçek bambaşka çıktı. İşte haberin detayları ve Aslı Enver'in sosyal medyayı sallayan dans videosu...