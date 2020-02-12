Aslı Bekiroğlu ifşa görüntüleri sonrasında ilk defa bunu yaptı 12.02.2020 13:33

Aslı Bekiroğlu ifşa görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Görüntülerin yayınlanmasının ardından çok sayıda açıklama yapılmıştı. Aslı Bekiroğlu sansürsüz ifşa görüntüleri sonrasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda sosyal medya platformlarında çektiği videolarla adını duyuran ve daha sonrasında Jet Sosyete, Benim Tatlı Yalanım gibi dizilerde rol alan genç oyuncu Aslı Bekiroğlu yaşadığı zor günlerden sonra ilk kez kameralar karşısına geçti. Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur.

Aslı Bekiroğlu sansürsüz ifşa görüntüleri için yeni gelişme yaşandı. Sosyal medya platformlarında çektiği videolarla adını duyuran ve daha sonrasında Jet Sosyete, Benim Tatlı Yalanım gibi dizilerde rol alan genç oyuncu Aslı Bekiroğlu yaşadığı zor günlerden sonra ilk kez kameralar karşısına geçti. Kendisine yapılanın bir siber suç olduğunu savunan birçok ünlü de Aslı Bekiroğlu'na, #sibersucaortakolma etiketi altında birleşerek destek vermişti. Yüzü olduğu Simple markasının lansmanında yer alan Bekiroğlu'na destek için yakın dostları Enis Arıkan, İrem Derici gibi ünlü isimler de yer aldı. Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur.

ASLI BEKİROĞLU İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medya platformlarında çektiği videolarla adını duyuran ve daha sonrasında Jet Sosyete, Benim Tatlı Yalanım gibi dizilerde rol alan genç oyuncu Aslı Bekiroğlu yaşadığı zor günlerden sonra ilk kez kameralar karşısına geçti.

Kendisine yapılanın bir siber suç olduğunu savunan birçok ünlü de Aslı Bekiroğlu'na, #sibersucaortakolma etiketi altında birleşerek destek vermişti. Yüzü olduğu Simple markasının lansmanında yer alan Bekiroğlu'na destek için yakın dostları Enis Arıkan, İrem Derici gibi ünlü isimler de yer aldı. Marka temsilcisinin kendisine yönelttiği, "Biz şu an senin neler hissettiğini merak ediyoruz" yorumuna, "Tabii ki çok zor bir dönem geçirdim. Fakat bu dönemden sonra farklı bir yerden bakıyorum" dedi.



Aslı Bekiroğlu, aldığı binlerce desteğin kendisine çok iyi geldiğini belirtirken şöyle konuştu:

* Gerçekten kötü bir dönem geçirdim ve bu destek dünyadaki iyiliğe inanmamı sağladı diyebilirim. Çünkü sosyal medyada insanlar sınır tanımadan eleştiriyorlar, aşağılıyorlar ve yargılıyorlar.

* Bu insanların dışında bir de bunun bir suç olduğunu görüp bana destek olan, kişiye ne kadar zarar verebileceğini bilen insanlar da var. Destek olan herkese çok teşekkür ederim.

* "İyi kalpli ol" çağrısı yapmak istedik, çünkü herkesin bir noktada iyi kalpliliğe ve nezakete ihtiyacı olabilir. Bundan sonra bunun kimsenin başına gelmemesi için ne yapabiliriz, birbirimize nasıl destek oluruz onları konuşmamız lazım.

"SİBER ZORBALIĞA MARUZ KALDIĞIM İÇİN AĞZIMI DİKTİRMEYİ DÜŞÜNDÜM"

Lansmana katılan bir diğer ünlü isim de İrem Derici oldu. Aslı Bekiroğlu'nun yaşadığı dönem hakkında konuşan Derici, bu tarz kriz dönemlerinde markaların genellikle reklam anlaşmalarını iptal etmesine tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı, "Türkiye'nin herhalde en çok dalga geçilen kadınlarından biriyim. Siber zorbalığın en dibini görmüş bir kadınım. Üç yıl önce 40 kiloya kadar düşüp 30 gün yoğun bakımda yatıp ölümden dönmeme sebep olan bir durumdu" diyerek kendi tecrübeleriyle Aslı Bekiroğlu'na destek verdi.

İrem Derici, zamanında aldığı tepkilerin de bir tür siber zorbalık olduğunu savunurken şöyle konuştu:

* 3 kez burun ameliyatı oldum sırf bu siber zorbalıklardan dolayı. Bir dönem ağzımı diktirmeyi düşündüm ama böyle bir şey olmadığı için yapamadım. Artık çelik bir duvar ördüm. Akıl sağlığımı yitirdim bir dönem. Psikolojik tedavi gördüm. Son bir yıldır daha iyiyim.

İngiliz kozmetik markası Simple, siber zorbalığa maruz kalan Aslı Bekiroğlu'na, "İyi kalpli ol" sloganıyla kampanya başlatarak 'yanındayız' mesajı vermeyi ihmal etmedi.

Kubilay Aka'dan Aslı Bekiroğlu'na destek: Siber suç zorbalıktır

Oyuncu Kubilay Aka, önceki akşam Akaretler'deydi. Aka, kendisi gibi sosyal medyada siber saldırıya uğrayan meslektaşı Aslı Bekiroğlu'na "Siber suç zorbalıktır" diyerek destek çıktı.

Hazar Ergüçlü'den özel fotoğrafları sızdırılan Aslı Bekiroğlu'na destek

Ergüçlü geçen günlerde özel fotoğrafları sızdırılan oyuncu arkadaşı Aslı Bekiroğlu'na ise "Hep birlikte bu siber zorbalığa karşı durmalıyız hassas bir konu, kadınlar sürekli bu tür şiddete maruz kalıyor. İnşallah bir daha böyle durumlar yaşamayız" sözleriyle destek oldu.

ASLI BEKİROĞLU İFŞA GÖRÜNTÜLERİ İÇİN YENİ GELİŞME

Ünlü oyuncu, "Sosyal medyada fotoğraflarımı ve adımı karıştırarak bir takım çirkin yayın kurgulayanlar, yayanlar ve buna bilerek ya da bilmeyerek alet olup paylaşanlar hakkında nöbetçi savcılık ve ilgili emniyet kanalıyla gerekli hukuki girişimleri başlattım. Bu kişiler hakkında yasal mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup haklarında maddi ve manevi tazminat davası açılacağını da kamuoyuna bildiririm. Ahlaksız paylaşımlarına adımı ve farklı yöntemlerle fotoğraflarımı da ekleyerek hakkımda olumsuz algı yaratmak isteyen kötü niyetlilere fırsat ve prim verilmemesini basın ve kamuoyundan rica ederim" ifadelerini kullandı.

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur. Vine isim sosyal medya paylaşım sitesinde yayınlandığı videolarla üne kavuşan Aslı Bekiroğlu, ardında dizi ve sinemalarda boy gösterdi.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Adı mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, Yol Arkadaşım, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.

ASLI BEKİROĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2019 – Benim Tatlı Yalanım (Suna Doğan) (TV Dizisi)

2018 – Jet Sosyete (Melike) (TV Dizisi)

2017 – Yol Arkadaşım (Sinema Filmi)

2016 – İkimizin Yerine (Ceylan) (Sinema Filmi)

2016 – Gülümse Yeter (Yasemin) (TV Dizisi)

2015 – Adı Mutluluk (Sera) (TV Dizisi)

CAN KOÇKAN KİMDİR?

Can Koçkan, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Doğduğu şehirde başladı eğitim hayatına, 2014 yılında Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü'nü kazandı. Can Koçkan, 2016 yılında üniversitede okurken kim milyoner olmak ister adlı yarışma programına katıldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra DJ'lik yapmaya başladı.