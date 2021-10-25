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Aşka geldiler! Hadise ve Mehmet Dinçerler aşk sarhoşu! Kaan Yıldırım da boş durmadı!

Aşka geldiler! Hadise ve Mehmet Dinçerler aşk sarhoşu! Kaan Yıldırım da boş durmadı!
25.10.2021 15:03
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Oyuncu Kaan Yıldırım ile evliliğinden eşiğinden dönen Hadise, kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler'de birlikte olmaya başlamıştı. Hadise ile Mehmet Dinçerler çifti şu sıralar Paris'te. Çiftten gelen pozlar sosyal medyayı salladı. Kaan Yıldırım'ın ise aşk acısı çektiği zannediliyordu. Meğer ailesiyle güllük gülistanlık yaşıyormuş. Sosyal medyadan yaptığı son paylaşım ile de bunu belgemiş oldu. Yakışıklı oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Özellikle farklı ülkelerden bir çok kadın kullancı fotoğrafa akın etti.

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