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Aşk yok iş var! Defne Samyeli iddiaları yalanladı

Aşk yok iş var! Defne Samyeli iddiaları yalanladı
17.03.2023 18:38

OTOMATİK OYNAT

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Defne Samyeli, geçtiğimiz gün Etiler'deki bir mekanda arkadaşlarıyla görüntülendi. Kısa süre sonra çıkışa yönelen Samyeli, gazetecilerin soruları karşısında "Merhabalar, kusura bakmayın şan dersine yetişmeye çalışıyorum" diyerek arabasına bindi. Çağrı Telkıvıran'la adı aşk dedikodularına karışan Samyeli, gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında, "Çağrı arkadaşım... Biz stüdyoda iş yapıyoruz. Sanki gizemli bir şey varmış ve yakalanıyormuşuz gibi lanse edilmesinden büyük rahatsızlık duyuyorum" diyerek iddiaları yalanladı.

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