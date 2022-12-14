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Aşk yeniden mi? Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin, birkaç gün arayla ABD’ye gitti

Aşk yeniden mi? Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin, birkaç gün arayla ABD’ye gitti
14.12.2022 11:33

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Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, birkaç gün arayla ABD’deydi. Dört yıllık aşklarını 2019’da bitiren ünlü çiftin New York’ta buluşup ardından Teksas’a gittiği iddiası, “Aşk yeniden mi?” sorusunu gündeme getirdi.

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Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, yaklaşık dört yıl süren aşklarını 2019'da noktalamıştı.




Ayrıldıktan sonra birbirleri hakkında tek bir kötü söz söylemeyen hatta sosyal medyada halen birbirlerini takip eden ünlü çift hakkında ortaya atılan bir iddia, dün sosyal medyanın gündemindeydi.




Cem Yılmaz'ın ardından Umut Evirgen'le ilişkisi de mutsuz biten güzel oyuncu, geçtiğimiz hafta tek başına soluğu ABD'de aldı.




SOSYAL MEDYA SALLANDI
Serenay Sarıkaya'dan sadece birkaç gün sonra Bürsin'in de 12 yaşındayken yerleştiği Amerika'ya gitmesi, "Aşk yeniden mi?" sorularını beraberinde getirdi.




Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in yurt dışındaki takipçileri, ikilinin New York'ta buluşup daha sonra yakışıklı oyuncunun Teksas'ta bulunan evine gittiğini iddia etti.




Birliktelikleri boyunca birbirlerine çok yakıştırılan oyuncuların yeniden barıştığı iddiası, ikilinin sevenleri arasında heyecan yarattı.




Serenay Sarıkaya, New York'a tek başına gidip gizem yaratmıştı.




Güzel oyuncu ile Kerem Bürsin'in yeniden barıştığı iddiası, Serenay Sarıkaya ile Bürsin'in diğer eski aşkı Hande Erçel fanlarını yine karşı karşıya getirdi.

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