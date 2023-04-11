'Aşk yeniden mi?' Serenay Sarıkaya ile eski sevgilisi Kerem Bürsin'den sıcak yakınlaşma! |VİDEO

Serenay Sarıkaya ile eski sevgilisi Kerem Bürsin'den sıcak yakınlaşma! İlk hamle kafaları karıştırmıştı, Kerem Bürsin'den gelen yeni hamle 'Aşk yeniden mi' dedirtti. Evlilik haberleri beklerken bir anda ayrılık kararı alan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin artık bambaşka hayatlar yaşıyor. Eski sevgililer acı haberle sarsıldı. Bir dönem aralarında paylaşamadıkları biricik dostları hayata gözlerini yumdu. Orfeus'un ölümü Serenay Sarıkaya'yı derinden üzdü. Haberi alan Kerem Bürsin'in hareketi gündeme bomba gibi düştü.