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Aşk-ı Memnu'da Beşir'i canlandıran Baran Akbulut’ın yıllar içindeki değişimi

Aşk-ı Memnu'da Beşir'i canlandıran Baran Akbulut’ın yıllar içindeki değişimi
14.05.2021 19:17
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Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut'u tanınmak imkansız! Başrollerini Selçuk Yöntem, Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Hazal Kaya'nın paylaştığı bir dönemin fenomen dizisi Aşk-ı Memnu'da Beşir karakterine can veren Baran Akbulut, yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun son halini görenler ise gözlerine inanamadı. Akbulut'un yıllar içindeki değişimi kısa süre içinde sosyal medyada gündem olurken "Yıllar Beşir'e yaramış", "Yolda görsem tanımazdım" yorumları yapıldı. İşte Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut'un yıllar içindeki değişimi…


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