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Asfalt ağlayacak! Hız tutkusu annelik dinlemiyor! İşte Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu yeni Ferrari'si

Asfalt ağlayacak! Hız tutkusu annelik dinlemiyor! İşte Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu yeni Ferrari'si
28.10.2021 17:25
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Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu yeni Ferrari'si ile asfaltın tozunu attıracak! Yağmur Sarıoğlu'nun arabasının fiyatı gündeme bomba gibi düştü. Yağmur Sarıoğlu üçüncü çocuğa hamile kalınca hediye olarak 2 buçuk milyon TL değerinde lüks bir otomobil almıştı Sabri Sarıoğlu...Geçtiğimiz eylül ayında üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Yağmur Sarıoğlu, bu süreçte pilotluk mesleğine ara vermişti. Ama hız tutkusu annelik dinlemiyor belli ki! Geçtiğimiz mayıs ayında kendine beyaz Kawasaki motosiklet alan Yağmur Sarıoğlu, garajına bu kez de beyaz bir Ferrari eklemiş.

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