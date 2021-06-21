Haberler Video Magazin Videoları Arzum Onan’ın sosyal medyada paylaştığı pozlar dillerde! ‘’Yıllar size hiç uğramıyor’’

Arzum Onan’ın sosyal medyada paylaştığı pozlar dillerde! ‘’Yıllar size hiç uğramıyor’’

Arzum Onan’ın sosyal medyada paylaştığı pozlar dillerde! ‘’Yıllar size hiç uğramıyor’’
21.06.2021 18:26
Ana Sayfa 00:31
Çatıdan gelen esrarengiz...
Ana Sayfa 02:45
A Milli Futbol Takımı yurda...
Ana Sayfa 00:16
Songül Karlı'nın annesini...
Ana Sayfa 01:07
Kabine toplandı! Maskelere...
Ana Sayfa 01:41
Galata Kulesi'nde intihar! 18...
Ana Sayfa 00:19
Sokak ortasında dehşet! Takip...
Ana Sayfa 03:44
Ümraniye'de yangın! 1 ölü 1...
Ana Sayfa 00:51
İstanbul'da kontrolden çıkan...
Ana Sayfa 03:21
İP'in soğan tiyatrosu sahneden...
Ana Sayfa 00:45
İSKİ'nin çalışma yaptığı yol...
Ana Sayfa 01:00
ABD – Rusya gerilimi giderek...
Ana Sayfa 01:46
SBK'nın kirli ilişkiler ağı...

Arzum Onan’ın sosyal medyada paylaştığı pozlar dillerde! ‘’Yıllar size hiç uğramıyor’’ Mehmet Aslantuğ ile mutlu bir evlilik sürdüren Arzum Onan, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Geçen haftalarda sosyal medya hesabında yayınladığı bacak pozuyla gündeme gelen Arzum Onan, bu kez kırmızı elbisesiyle verdiği bahçe pozuyla çok konuşuldu. Paylaşımıyla sosyal medyada kısa sürede gündem olan Onan'a takipçileri övgü yağdırdı. Çıplak ayak objektif karşısına geçen ünlü isim için "Genç kızlara taş çıkartır", "Yıllar size hiç uğramıyor" yorumları yapıldı. İşte Arzum Onan'ın çok konuşulan o pozu…


Magazin Videoları