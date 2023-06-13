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Arzum Onan takvim.com.tr kameralarına yansıdı! Eski eşi Mehmet Aslantuğ bakın neler söyledi

Arzum Onan takvim.com.tr kameralarına yansıdı! Eski eşi Mehmet Aslantuğ bakın neler söyledi
13.06.2023 22:11 - Son Güncelleme: 13.06.2023 23:12

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Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile 29 Mayıs'ta 27 yıllık evliliğini sonlandırdı. Adliyeye el ele gelen çift, hem boşanma sürecinde hem de sonrasında ortaya atılan iddialarla sık sık gündem oldu. Son olarak Mehmet Aslantuğ'un iş insanı Gözde Akpınar ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen ikiliden Arzum Onan, katıldığı bir davette takvim.com.tr'den Doğan Savaş'ın objektifine yansıdı. Soruları yanıtlayan ünlü isim, eski eşi hakkında çıkan aşk iddiaları hakkında ilk kez konuştu. İşte Arzum Onan'ın o açıklaması...

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