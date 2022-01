Canlı yayın ifşaları bitmeyen Arto'dan olay Can Yaman - Diletta Leotta açıklaması geldi. İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ve Can Yaman aşkı bitti ama aşk hakkındaki iddialar bitmedi. Can Yaman ve eski aşkıyla ilgili fikirlerini paylaşan Arto, Can Yaman'ın, Diletta Leotta'yı kullandığına inandığını söylerken Seren Serengil ise Yaman'ın kariyerine odaklandığı görüşünde. İşte Arto'nun o sözleri...