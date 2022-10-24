Arkad'aşk'lık! Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen, birlikte Yunanistan tatiline çıktı

Türkiye'nin en gözde güzelleriyle aşk yaşayan Umut Evirgen'in adı Serenay Sarıkaya'dan ayrıldıktan sonra Farah Zeynep Abdullah ile anılmaya başlandı. Ancak güzel oyuncu ile ünlü işletmeci, aşk haberlerini "Arkadaşız" diye yalanladı. Çiftin önceki gün Yunanistan'dan yaptıkları paylaşım ise akılları karıştırdı.







GERÇEK SEVGİLİ GÖNENLİ Mİ?

Aynı konserden paylaşım yapan güzel oyuncu ile Evirgen'in aşk yaşadığı iddiası yine gündeme geldi.







Kimilerine göreyse Farah Zeynep Abdullah, ünlü işletmeciyle değil Evirgen'in yakın dostu avukat Nail Gönenli ile beraber...